Francesco Bagnaia: “Fatti passi in avanti, ma fatico tanto in partenza”

Un podio che fa morale. Francesco Bagnaia ha conquistato la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP della Francia, quinta tappa del Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento questo fine settimana sull’iconica pista di Le Mans.

Giornata comunque positiva per il ducatista che, dopo aver centrato una splendida pole position, ha dovuto cedere il passo esclusivamente all‘Aprilia di Jorge Martin, il quale è salito sul gradino più alto del podio. In top 3 si è piazzato anche il compagno di squadra dell’iberico Marco Bezzecchi, abile a raccogliere un risultato importante in ottica classifica piloti.

Una volta raggiunta la zona mista, “Pecco” ha commentato quanto fatto: “Partire meglio sarebbe una bella cosa – ha detto il ducatista – Fino a questo momento sto faticando tanto con le partenze, non sono mai costante e la moto si impenna. Oggi ho dovuto tenere su la frizione, gli altri sono passati avanti. Io dopo curva 1 ho ripassato Marc, ma ho perso lo sprint iniziale. Non ero diverso da Martin sul passo, ma non sono riuscito a prenderlo“.

Bagnaia ha quindi proseguito: “E’ stato un passo in avanti, dobbiamo essere contenti di questo e siamo pronti per domani. Mi sembra che rispetto alle Aprilia ci manchi spunto in accelerazione. Domani proveremo a fare qualcosa, siamo molto vicini, sul passo sono stato il più veloce insieme a Bezzecchi. Domani non sarà asciutto, ma fino a questo momento abbiamo fatto tutti bene”.

In ultimo il pilota ha aggiunto: “Le Aprilia sono a posto. Bezzecchi l’ho visto in difficoltà in alcune zone, come se gli mancasse percorrenza. Sia lui che Jorge sono molto veloci quando escono fuori dalle curve. C’è da dire che in questa pista io non sono mai stato un fulmine, non ho mai ottenuto con costanza buoni risultati“.