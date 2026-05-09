Jorge Martin: “Mi sento sempre più a mio agio sull’Aprilia. Mai guidato una moto così”

Jorge Martin manda segnali piuttosto importanti al suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi, nella Sprint di Le Mans (Francia), quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito transalpino, il pilota spagnolo dell’Aprilia ha preceduto Francesco Bagnaia (Ducati) e Bezzecchi sull’altra moto di Noale. Un dominio quello di Martin.

Partendo a fionda dall’ottava casella, Jorge è stato autore di un autentico capolavoro nelle prime due curve, portandosi davanti a tutti. Una volta in testa, il suo passo è stato incredibile e non c’è stato modo per i rivali di contrastare il suo incedere. Con questo successo, l’iberico è diventato il centauro più vincente nelle gare del sabato in top-class, viste le 18 affermazioni in carriera. Un riscontro significativo anche in ottica iridata, dal momento che Martin si avvicina al romagnolo (-6).

“Anzitutto ‘W la France’. Mi piace questa pista, avevo faticato nelle qualifiche, ma sapevo di avere un grande potenziale. Non mi aspettavo di essere in testa fin da subito. In quel momento, mi sono concentrato e ho spinto al 100% come piace a me. Domani nel GP ci riproviamo“, le sue parole a caldo.

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “Sono sempre più a mio agio con la moto, dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto un cambiamento prima della Sprint e ha funzionato. Mi sono sentito molto a mio agio sull’Aprilia. Rispetto al 2024, quando ho vinto il titolo, mi sento più completo e so gestire meglio tutte le situazioni. Questa gara me la sono goduta, non ho mai guidato una moto che ti permette così tanto“.