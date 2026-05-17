Max Biaggi: “Weekend non positivo. Fernandez? Mi aspettavo una penalità”

Un weekend difficile per l’Aprilia. Dopo il dominio clamoroso di Le Mans, la scuderia di Noale ha chiuso senza nessun piazzamento sul podio la gara lunga valida per il GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP andato in scena questo fine settimana sul complicato circuito del Montmelò.

Nonostante quanto successo, tra cui anche due bandiere rosse, il team italiano ha comunque tenuto botta in ottica classifica mondiale, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin rimasti rispettivamente al primo ed al secondo posto con 140 e 127 punti. A commentare quanto successo ci ha pensato Max Biaggi, ambasciatore di Aprilia, ospite nel post-gara ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

“C’è tanta tensione, sia per il pilota che per tutti quelli che ci sono intorno – ha detto Biaggi – Non sai mai se hai tutto pronto ogni volta. Una ripartenza la puoi pensare, magari due, ma una terza… Bene o male è andata, ed è andata anche bene visto quello che è successo. Martin sta bene, era solo molto arrabbiato. Venivamo da Le Mans, qui abbiamo faticato anche più della Trackhouse, non abbiamo mai trovato il bandolo della matassa, le ripartenze tra l’altro non hanno aiutato”.

Non è mancato inoltre un commento sul mancato provvedimento di Raul Fernandez, entrato in maniera brusca appunto su Martin: “Io ed altri davanti alla tv aspettavamo di vedere qualcosa, una penalizzazione; invece è stato ritenuto un incidente di gara anche a se qualcuno la gara l’ha rovinata: Martin poteva tranquillamente puntare alle prime quattro posizioni“.