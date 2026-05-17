Valentino Rossi: “Di Giannantonio un animale: si era fatto male, poi era velocissimo. Marquez? Andata bene…”

Fabio Di Giannantonio ha vinto il GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. Il centauro della Ducati VR46 è caduto su dei detriti lasciati in pista dopo il bruttissimo incidente di Alex Marquez ed era dolorante, ma è riuscito a ripartire dopo la bandiera rossa, ha gestito benissimo la situazione e dopo la terza partenza era semplicemente il più veloce in pista.

Il 27enne ha infilato una serie di sorpassi da urlo, è balzato in testa alla gara e ha fatto il vuoto nelle ultime tre tornate, giungendo sul traguardo in solitaria e festeggiando la seconda affermazione in carriera nella classe regina dopo quella conquistata nel GP del Qatar 2023. Si tratta del terzo podio stagionale nelle gare lunghe per il pilota italiano, già terzo in Brasile e a Jerez, a dimostrazione di un’eccellente condizione di forma.

Valentino Rossi ha analizzato il durissimo pomeriggio ai microfoni di Sky, partendo dalla brutta caduta di Alex Marquez: “Che paura, è stata tosta: è stato brutto, l’abbiamo vista“. Poi ha elogiato Di Giannantonio: “Si è fatto male, ma è stato un drago, un animale: è stato bravissimo a tornare, era velocissimo, ha fatto tutti i sorpassi che doveva, non ha sbagliato nulla“.

Il Dottore ha poi voluto scherzare: “Se stavamo qui fino a stasera avrebbe continuato a fare 1’40’‘”. Complimenti finali di rito: “Contenti per Diggia e il team, una grande vittoria per tutti“. Sempre sull’incidente che ha condizionato il Gran Premio: “È andata bene, non c’è spazio lì. Fortunatamente Marquez non ha preso il muro con un angolo brutto, spero che stia bene. Difficile continuare a correre? Non hai scelta: non puoi tornare ai box e dire che hai avuto paura, è la forza della disperazione. Sali in moto e vai“.