Fabio Di Giannantonio: “Il gap con l’Aprilia è grande, oggi abbiamo fatto il massimo”

Fabio Di Giannantonio ha strappato la quarta posizione in occasione della gara lunga valida per il GP di Francia, appuntamento numero cinque del Mondiale 2026 di MotoGP. Domenica tutto sommato positiva per il centauro romano, il quale ha ottenuto il miglior risultato tra gli uomini della Ducati, scuderia oggi uscita con le ossa rotte.

Nello specifico il pilota in forza alla Pertamina Enduro VR46 ha dovuto cedere il passo alle Aprilia ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente primo e secondo, oltre che alla Trackhouse di Ai Ogura, piazzatasi sul gradino più basso del podio.

Una volta giunto in mixed zone, “Diggia” ha commentato la sua giornata: “Siamo contenti perché abbiamo fatto il massimo – ha detto Di Giannantonio – da ieri abbiamo fatto una modifica e avevamo poco tempo per confermarla. Il team ci ha preso. Le Aprilia stanno facendo il vuoto, fanno la differenza, sembrano più vicine e comode ed è quello che manca a noi che, invece, abbiamo la coperta corta: se miglioriamo davanti, perdiamo dietro e viceversa”.

Il pilota ha poi aggiunto: “Non sono io il leader delle Ducati, quelli sono i rossi, quindi Marc e Pecco. Noi siamo gialli, siamo Factory, stiamo facendo un bel lavoro ma i leader sono loro. Mi motiva il fatto che stiamo cercando di rompere le scatole ad Aprilia, ma manca veramente tanto, dobbiamo lavorare”.