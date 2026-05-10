MotoGP, Ai Ogura: “Contento del mio primo podio. Il time attack è il nostro punto debole”

Un podio che il Giappone aspettava da più di venti anni. Ai Ogura ha conquistato la terza posizione in occasione del GP di Francia, quinto atto del Mondiale 2026 di MotoGP appena andato in archivio sull’iconico circuito di Le Mans.

Giornata dai contorni storici dunque non solo per il Sol Levante, ma anche per l’Aprilia stessa, capace di occupare tutte le posizioni del podio. Il nipponico in sella alla Trackhouse ha infatti ceduto il passo alla moto ufficiale di Jorge Martin, il quale ha preceduto Marco Bezzecchi chiudendo un fine settimana dai contorni perfetti. Una volta arrivato in zona mista, il giapponese ha commentato quanto fatto:

“Sono molto felice, si tratta del mio primo podio in MotoGP, sono molto contento di questo – ha detto Ogura – Battere le altre Aprilia in futuro? Se migliorerò e sarò abbastanza veloce, certo: sento che potrà esserci una possibilità, ma dobbiamo essere bravi. Non sarà facile, ma ci dobbiamo provare”.

Ogura ha poi chiosato: “Il nostro punto debole è il time attack, sia il venerdì pomeriggio che nelle qualifiche o nella prima parte della gara. Le Aprilia ufficiali da questo punto di vista sono migliori, ma noi continueremo a migliorare, staremo a vedere”.