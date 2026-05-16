Griglia di partenza MotoGP, GP Catalogna 2026: Bezzecchi e Martin chiamati alla rimonta, Morbidelli in prima fila!

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa).

Pedro Acosta ha conquistato la pole position del GP di Catalogna in sella alla KTM, fermando il cronometro su 1:38.068 e lasciandosi alle spalle di 233 millesimi la Ducati VR46 di Franco Morbidelli. Prestazione decisamente solida del centauro italiano, che è partito dal Q1 e si è meritato la piazza d’onore sulla griglia di partenza, dove precede la Ducati Gresini di Alex Marquez per 41 millesimi.

La seconda fila sarà aperta dalla Aprilia clienti di Raul Fernandez, seguito dalla Honda di Johann Zarco e dall’altra Ducati VR46 guidata da Fabio Di Giannantonio. Turno di qualifica complesso per i due uomini Aprilia che sono in lotta per il titolo iridato: Marco Bezzecchi, leader del Mondiale, dovrà risalire dalla dodicesima posizione e si troverà davanti Jorge Martin (nono).

Martin, che era riuscito a salvarsi nel Q1, chiuderà dunque la terza fila dietro a Fabio Quartararo (Yamaha) e a Brad Binder (KTM), mentre Bezzecchi completerà la quarta fila alle spalle della Honda di Joan Mir e della Yamaha di Jack Miller. Le due gare del fine settimana potrebbero avere un peso specifico rilevante nel duello per il titolo, anche se il campionato è davvero molto lungo.

Francesco Bagnaia è stato eliminato nel Q1, a cui era stato relegato dopo non aver ben figurato in occasione del time attack delle pre-qualifiche. Il centauro della Ducati ha chiuso alle spalle di Morbidelli e Martin, non è riuscito a superare il taglio e dunque scatterà dalla tredicesima piazzola: il due volte Campione del Mondo sarà chiamato a una difficilissima rimonta in sella alla ufficiale di Borgo Panigale, che deve fare a meno dell’infortunato Marc Marquez.

Alle spalle del piemontese partiranno Enea Bastianini (14mo con la Red Bull) e Luca Marini (16mo con la Honda), separati dalla Ducati Gresini guidata da Fermin Aldeguer. Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona.

GRIGLIA DI PARTENZA GP CATALOGNA MOTOGP 2026

1. Pedro Acosta (KTM)

2. Franco Morbidelli (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Raul Fernandez (Aprilia)

5. Johann Zarco (Honda)

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7. Fabio Quartararo (Yamaha)

8. Brad Binder (KTM)

9. Jorge Martin (Aprilia)

10. Joan Mir (Honda)

11. Jack Miller (Yamaha)

12. Marco Bezzecchi (Aprilia)

13. Francesco Bagnaia (Ducati)

14. Enea Bastianini (KTM)

15. Fermin Aldeguer (Ducati)

16. Luca Marini (Honda)

17. Maverick Vinales (KTM)

18. Ai Ogura (Aprilia)

19. Alex Rins (Yamaha)

20. Diogo Moreira (Honda)

21. Augusto Fernandez (Yamaha)

22. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP CATALOGNA MOTOGP 2026

Q2

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.068 7 8 363.6

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’38.301 7 8 0.233 0.233 355.2

3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.342 3 8 0.274 0.041 356.4

4 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’38.453 3 8 0.385 0.111 356.4

5 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’38.474 3 8 0.406 0.021 352.9

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’38.477 7 8 0.409 0.003 358.8

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’38.511 6 8 0.443 0.034 350.6

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.597 7 8 0.529 0.086 357.6

9 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’38.652 6 7 0.584 0.055 358.8

10 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’38.686 3 8 0.618 0.034 358.8

11 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.773 8 8 0.705 0.087 352.9

12 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’38.785 3 5 0.717 0.012 352.9

Q1

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’38.550 7 7 356.4

2 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’38.701 6 6 0.151 0.151 358.8

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.752 7 7 0.202 0.051 357.6

4 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.797 3 8 0.247 0.045 361.2

5 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.851 6 7 0.301 0.054 354.0

6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’39.011 7 8 0.461 0.160 354.0

7 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’39.071 3 7 0.521 0.060 355.2

8 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’39.212 6 8 0.662 0.141 357.6

9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’39.280 6 7 0.730 0.068 355.2

10 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’39.324 2 8 0.774 0.044 354.0

11 47 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’39.876 2 7 1.326 0.552 350.6

12 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’42.945 5 5 4.395 3.069 347.2