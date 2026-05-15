MotoGP, Acosta il più veloce del venerdì di Barcellona. Bezzecchi a due facce, Martin cade ed è fuori dal Q2!

Terminano con un colpo di scena le pre-qualifiche valide per il GP di Catalogna, quinto atto del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il circuito del Montmelò. Jorge Martin, uno dei piloti più in forma del momento reduce da un fine settima perfetto in quel di Le Mans, sarà infatti costretto a partire dalla Q1 a causa di una caduta arrivata nelle battute finali della sessione.

Si tratterà della prima volta che l’ex detentore del titolo si ritroverà a battagliare per conquistare le qualifica che conta in questa stagione, complice una scivolata arrivata a due minuti dalla bandiera a scacchi. Prestazione altalenante invece per l’altra Aprilia, quella guidata da Marco Bezzecchi, risultato molto competitivo sul passo ma non eccezionale nel giro secco, tanto da doversi accontentare della settima moneta con uno scarto di 0.121 rispetto al primo della classe, ovvero lo spagnolo Pedro Acosta.

Precisamente, l’ex rookie in forza alla Red Bull KTM Factory Racing ha fermato il cronometro a 1:38.710, rifilando 0.018 ad Alex Marquez (Gresini Racing) e 0.070 rispetto la Factory di Brad Binder. Quarto posto poi per Raul Fernandez che, in sella alla Trackhouse, ha ottenuto il piazzamento migliore in Aprilia accontentandosi di un gap di 0.078. Quinto poi Johann Zarco (LCR Honda) a 0.079 davanti alla Pertamina Enduro VR46 Racing di Fabio Di Giannantonio, sesto a 0.109.

Dovrà partire dal Q1 anche Francesco Bagnaia (Ducati), il quale non è andato oltre la dodicesima casella con +0.350 posizionandosi alle spalle di Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), undicesimo a 0.349. Le qualifiche si disputeranno domani, sabato 16 maggio, a partire dalle ore 11:00.