MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Catalogna 2026: Martin costretto al Q2! Bezzecchi attento

Pedro Acosta ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. L’alfiere della KTM ha fermato il cronometro su 1:38.710 e ha preceduto di 18 millesimi il connazionale Alex Marquez (Ducati Gresini) di 70 millesimi il compagno di squadra Brad Binder, vicinissimi anche Raul Fernandez (quarto a 78 millesimi con l’Aprilia clienti), Johann Zarco (quinto con la Honda, a 79 millesimi) e Fabio Di Giannantonio (sesto con la Ducati VR46 a 0.109).

Marco Bezzecchi ha risposto presente in sella alla Aprilia: il leader del Mondiale si trova in settima posizione con un distacco di 0.121 e si è meritato l’accesso diretto al Q2 delle qualifiche, al pari di Joan Mir, Jack Miller e Fabio Quartararo. Colpo di scena regalato da Jorge Martin: il secondo in classifica nella lotta per il titolo iridato è caduto nel primo settore mentre stava inseguendo il tempo!

Il centauro dell’Aprilia non è andato oltre 17ma posizione e sarà così costretto a partecipare al Q1 delle qualifiche insieme, tra gli altri, a Francesco Bagnaia (soltanto dodicesimo con la Ducati ufficiale): soltanto i migliori riusciranno ad accedere al Q2. Di seguito la classifica e i risultati delle pre-qualifiche del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona.

RISULTATI PRE-QUALIFICHE GP CATALOGNA MOTOGP 2026

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.710 16 22 357.6

2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.728 18 22 0.018 0.018 356.4

3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.780 18 20 0.070 0.052 354.0

4 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’38.788 23 23 0.078 0.008 352.9

5 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’38.789 21 21 0.079 0.001 358.8

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’38.819 18 22 0.109 0.030 352.9

7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’38.831 23 24 0.121 0.012 356.4

8 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’38.846 18 19 0.136 0.015 355.2

9 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.911 22 23 0.201 0.065 349.5

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’38.979 23 23 0.269 0.068 345.0

11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’39.059 15 20 0.349 0.080 358.8

12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.060 18 19 0.350 0.001 355.2

13 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’39.115 10 19 0.405 0.055 355.2

14 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’39.174 19 20 0.464 0.059 357.6

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’39.295 18 23 0.585 0.121 351.7

16 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.322 15 20 0.612 0.027 349.5

17 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39.389 17 20 0.679 0.067 356.4

18 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’39.390 17 19 0.680 0.001 355.2

19 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.531 21 24 0.821 0.141 347.2

20 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’39.711 19 24 1.001 0.180 351.7

21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’39.752 15 17 1.042 0.041 348.3

22 47 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’39.935 20 22 1.225 0.183 346.1