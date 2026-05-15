Inizio difficile per Jorge Martin a Barcellona: due cadute in un giorno e fuori dalla Q2

Jorge Martin ha dovuto fare i conti con ben due cadute nella giornata che ha aperto il fine settimana dedicato al GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. Il centauro spagnolo è scivolato a terra durante la prima sessione di prove libere mentre stava affrontando la curva 12: brutta scivolata e qualche rischio vista la ridotta via di fuga all’esterno, ma il centauro della Aprilia se l’è cavata con un leggero dolore al braccio.

Il secondo errore è costato caro al Campione del Mondo 2024, finito a terra mentre stava cercato di firmare il tempo nelle pre-qualifiche del pomeriggio: al momento del time-attack, infatti, il padrone di casa si trova fuori dalle prime dieci posizioni e quindi era chiamato a stampare un crono di rilievo per meritarsi l’accesso diretto al Q2 delle qualifiche. Jorge Martin è volato a terra nel primo settore e ha terminato la sessione in 17ma posizione, venendo così costretto a prendere parte al Q1.

Il sabato sarà così decisamente complesso per il secondo in classifica generale, che accusa un solo punto di distacco dal compagno di squadra Marco Bezzecchi (bravo a superare il taglio grazie al settimo posto). L’iberico dovrà rientrare nelle prime due posizioni del Q1 per evitare di partire troppo indietro e condizionare la Sprint Race del sabato e il Gran Premio della domenica, anche se lo scorso weekend si era reso protagonista di due eccellenti rimonte valse la vittoria in entrambe le gare.