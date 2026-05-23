Motocross
MXGP, Jeffrey Herlings domina la Qualifying Race del GP di Francia e si porta a -2 da Coenen
Un solidissimo Jeffrey Herlings si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Sul tracciato di Lacapelle Marival il pilota olandese ha confermato il suo ottimo momento di forma vincendo in scioltezza la prima manche del weekend. La classifica generale ora vede al comando Lucas Coenen con 2 sole lunghezze di vantaggio proprio sul pilota oranje, mentre Tom Vialle rimane terzo a 33 punti, con Tim Gajser quarto a 36.
Jeffrey Herlings (Honda) ha vinto la Sprint Qualifying odierna con un margine di vantaggio di 3.8 secondi sul connazionale Kay de Wolf (Husqvarna) mentre chiude al terzo posto il belga Lucas Coenen (KTM) a 3.9. Quarta posizione per il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 13.9, quinta per il suo connazionale Romain Febvre (Kawasaki) a 15.3, mentre in sesta troviamo lo sloveno Tim Gajser (Yamaha) a 17.3.
Settima posizione per lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 24.8, ottava per il nostro Andrea Adamo (KTM) a 34.4, quindi nono il francese Thibault Benistant (Honda) a 37.7 con il lettone Pauls Jonass (Kawasaki) che completa la top10 a 41.0. Si ferma in 14a posizione Alberto Forato (Fantic) a 1:03, 20° Andrea Bonacorsi (Ducati) a 1:23, quindi 25° Federico Tuani (Honda) a un giro. A questo punto la classe regina si prepara per la domenica del Gran Premio di Francia. Alle ore 14.15 si inizierà con Gara-1, mentre Gara-2 che andrà a decidere il round di Lacapelle Marival, scatterà alle ore 17.10.