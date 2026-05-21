Motocross
MX2: il Mondiale riparte da Lacapelle Marival. Ma la gara sarà sarà una incognita
Dopo quasi un mese di pausa ritorna il motocross. Si svolgerà questo fine settimana infatti il GP di Francia, appuntamento numero sei del Mondiale 2026 riservata alla classe MX2 pianificato presso il tracciato di Lacapelle Marival, località situata nel dipartimento del Lot nella regione dell’Occitania.
Ma dove eravamo rimasti? Al momento la situazione è incandescente al vertice della classifica piloti. A guidare le operazioni spicca Simon Laengenfelder (KTM), leader con 244 punti, tre in più rispetto all’altra KTM guidata da Sacha Coenen, secondo a quota 241. Staccato, ma non lontano, figura Guillem Farres (Triumph), terzo con 204 praticamente appaiato a Liam Everts (Husqvarna), quarto con 202.
Inutile dire, considerata la situazione, che tutti i centauri proveranno a prendere il largo per racimolare quanti più punti possibili. Appare tuttavia complesso fare delle previsioni. L’ultimo precedente nel circuito francese in oggetto risale al 2021. Ma per accogliere le nuove esigenze della disciplina, il layout è stato modificato del 30%. L’impatto dei piloti sarà dunque tutto da valutare.
In chiave Italia, le attenzioni saranno rivolte ai soliti noti, in particolare a Valerio Lata (Honda), al momento nono nella classifica provvisoria, oltre che Morgan Bennati (Triumph), Ferruccio Zanchi (Ducati), Alessandro Gaspari (KTM) e Iacopo Fabbri (Honda). Per tutti, l’obiettivo sarà trovare il guizzo.