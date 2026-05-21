Motocross
MXGP, dopo la pausa si torna in scena con il GP di Francia per una classifica tutta da scrivere
Dopo una lunga pausa (oltre un mese) torna finalmente in scena il Mondiale di motocross 2026. Ci eravamo lasciati, infatti, a Pietramurata in occasione del Gran Premio del Trentino nella giornata di domenica 19 aprile, quindi si tornerà in azione nel corso del fine settimana in arrivo per un’altra tappa classica del calendario.
Stiamo parlando del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Si gareggerà sul tracciato di Lacapelle Merival per una tappa di estrema importanza per l’intera stagione della classe regina. La sensazione è che lo scenario possa cambiare a breve, con diversi piloti che provano ad inserirsi nella lotta per il titolo iridato.
Al comando la graduatoria generale della MXGP vede al comando Lucas Coenen con 231 punti con ormai sole 4 lunghezze di vantaggio su Jeffrey Herlings (227). In terza posizione troviamo Tom Vialle con 206 punti, quindi in quarta Tim Gajser con 198, mentre in quinta si colloca Romain Febvre con 191. Sesto Maxime Renaux con 178. Come si può vedere il quadro della situazione si sta facendo davvero interessante.
Per quanto riguarda i piloti di casa nostra, invece, Andrea Adamo si trova al momento in nona posizione in classifica generale con 138 punti dando la sensazione di avere grande costanza di risultati, ma manca ancora il guizzo giusto. Alberto Forato, invece, è 12° con 95 punti con qualche alto e basso di troppo. Quattordicesimo Mattia Guadagnini con 69 punti, dando l’idea di non avere ancora trovato la giusta direzione.