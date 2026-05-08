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Moto3, David Munoz chiude in vetta le pre-qualifiche di Le Mans. Un solo italiano nella top14
David Munoz ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Le Mans, ancora dominato dal sole, i piloti hanno potuto spingere al massimo andando a migliorare fino all’ultimo istante. Giornata non troppo positiva per i nostri colori con un solo pilota in grado di issarsi nella top14.
Il miglior tempo della sessione è stato fissato dallo spagnolo David Munoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) in 1:40.211 con un margine di vantaggio di appena 14 millesimi sul connazionale David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) mentre è terzo l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 85.
Quarta posizione per il malese Hakim Danish (KTM MT) a 232 millesimi dalla vetta, quinta per lo spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a 387, mentre è sesto il suo connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 425. Settimo il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 535 millesimi, ottavo lo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) a 543, quindi nono l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) a 568 mentre completa la top10 l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 622.
11° tempo per l’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) a 623 millesimi, 12° per il primo degli italiani, Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 634, quindi 13° lo spagnolo Jesùs Rios (Honda Rivacold Snipers) a 791 millesimi mentre completa la top14 il britannico Eddie O’Shea (Honda Gryd) a 792. Manca la top14 Guido Pini (Honda Leopard) per soli 21 millesimi, mentre è 25° Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) a 1.578.
A questo punto la classe più leggere chiude armi e bagagli e si concentra sulla giornata di domani che prenderà il via alle ore 08.40 con la seconda sessione di prove libere (della durata di 30 minuti) mentre le qualifiche andranno in scena alle ore 12.45 con la Q1.