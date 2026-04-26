Classifica Moto3 2026: Quiles domina, Pini settimo a -54

Lo spagnolo Maximo Quiles domina la classifica della Moto3 2026 dopo le prime 4 gare stagionali: l’iberico, con due primi e due secondi posti, ha conquistato finora 90 dei 100 punti a disposizione, e vanta già ben 37 punti di margine sul connazionale Alvaro Carpe, secondo a quota 53.

In casa Italia il migliore è Guido Pini, settimo a quota 36 punti, ma già a -54 dalla vetta. Davvero pochi gli italiani in gara in questa cilindrata nel 2026: Matteo Bertelle si attesta in 19ma posizione con 7 punti, infine è ancora a secco Nicola Carraro.

CLASSIFICA MOTO3 2026

1 QUILES Maximo SPA 90

2 CARPE Alvaro SPA 53

3 FERNANDEZ Adrian SPA 49

4 PERRONE Valentin ARG 47

5 MORELLI Marco ARG 45

6 PRATAMA Veda INA 37

7 PINI Guido ITA 36

8 ALMANSA David SPA 33

9 URIARTE Brian SPA 28

10 MUÑOZ David SPA 22

11 SALMELA Rico FIN 21

12 O’GORMAN Casey IRL 16

13 CRUCES Adrian SPA 14

14 ESTEBAN Joel SPA 13

15 DANISH Hakim MAL 12

16 OGDEN Scott GBR 10

17 RIOS Jesus SPA 8

18 KELSO Joel AUS 8

19 BERTELLE Matteo ITA 7

20 O’SHEA Eddie GBR 7

21 YAMANAKA Ryusei JPN 2

22 URIARTE Marcos SPA 2

23 RAMMERSTORFER Leo AUT 0

24 MOODLEY Ruche RSA 0

25 MITANI Zen JPN 0

26 CARRARO Nicola ITA 0

27 BUCHANAN Cormac NZL 0