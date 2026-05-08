Moto3, Alvaro Carpe è il più veloce nelle FP1 di Le Mans. Bertelle in top5

Si è da poco conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento del Mondiale Moto3. Il più veloce sul circuito di Le Mans è stato Alvaro Carpe. Lo spagnolo, secondo nella classifica piloti, ha stampato il crono di 1:41.252, nuovo record della pista. Il portacolori della Red Bull KTM Ajo inizia nel migliore dei modi un weekend che potrebbe riportarlo vicino a Quiles.

Seconda posizione per David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3) che paga soltanto 59 millesimi dalla vetta. Distacco più alto per la Leopard di Adrian Fernandez, che chiude a 295 millesimi dalla migliore prestazione. Quindi quarto David Muñoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3) a 335 millesimi. Torna nelle posizioni che contano Matteo Bertelle (Level Up – MTA) che completa la top-5 a 339 millesimi.

Dietro l’azzurro l’australiano Joel Kelso (GRYD – MLav Racing, +0.363), seguito da Hakim Danish (MT Helmets, +0.471). Solo ottavo il leader del Mondiale Maximo Quiles (CFMOTO Aspar Team Moto3) a 500 millesimi dalla vetta. Completano la top 10 Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team Moto3, +0.518) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo Moto3, +0.539). Solo 17mo Guido Pini (Leopard, +0.797) mentre è 23esimo Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team Moto3, +1.678).