Moto3: Adrian Fernandez strappa la pole a Le Mans, indietro Guido Pini. Bertelle il miglior italiano

Si chiude con la grande pole position di Adrian Fernandez la qualifica valida per il GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3 in fase di svolgimento presso il mitologico circuito di Le Mans. Non bene invece Guido Pini, anche oggi molto nervoso. L’iberico in sella alla Leopard Racing ha fermato il cronometro a 1:40.044 precedendo di 0.140 un sempre più consistente Maximo Quiles che, in sella alla sua CFMOTO Gaviota Aspar Team, ha ottenuto la seconda piazzola precedendo Joel Kelso (GRYD – MLav Racing), terzo con un gap di 0.160.

Seconda fila poi per l’altra CFMOTO Gaviota, quella dell’argentino Marco Morelli, quarto a 0.216 davanti a David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Veda Pratama (Honda Team Asia), sesto a 0.260. Il migliore italiano è stato Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA), il quale ha strappato la nona piazza con uno scarto di 0.483 condividendo la terza fila con le Red Bull KTM Ajo di Brian Uriarte, settimo a 0.297, ed Alvaro Carpe, ottavo a 0.375.

Solo undicesimo il già citato Guido Pini (Leopard Racing), caduto in Q1, mai in bolla in Q2 costretto a partire dalle retrovie con un distacco di 0.712. Più staccato ancora Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), che sarà allo start della penultima fila. La gara si svolgerà domani, domenica 10 maggio, a partire dalle ore 11:00.