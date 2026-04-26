MotoGP
Classifica Moto2 2026: Gonzalez al comando, Vietti quarto a -16.5
Lo spagnolo Manuel Gonzalez è in vetta alla classifica del Mondiale Moto2 2026 dopo quattro gare: l’iberico è a quota 59.5 (a causa dei punti dimezzati assegnati in Thailandia) e comanda con 9.5 punti di margine sull’australiano Senna Agius, secondo con 50.
Tra gli italiani in classifica il migliore è Celestino Vietti, quarto a quota 43, a -16.5 dalla vetta, mentre Tony Arbolino risulta decimo con 24.5 punti, a -35 dallo spagnolo. Ridotta la presenza di azzurri in questa classe: sono ancora fermi al palo Luca Lunetta e Dennis Foggia.
CLASSIFICA MOTO2 2026
1 GONZALEZ Manuel SPA 59.5
2 AGIUS Senna AUS 50
3 GUEVARA Izan SPA 45
4 VIETTI Celestino ITA 43
5 HOLGADO Daniel SPA 38
6 ALONSO David COL 37
7 MUÑOZ Daniel SPA 36
8 ESCRIG Alex SPA 30
9 VEIJER Collin NED 29.5
10 ARBOLINO Tony ITA 24.5
11 ORTOLA Ivan SPA 23.5
12 LOPEZ Alonso SPA 18.5
13 BALTUS Barry BEL 13
14 ROBERTS Joe USA 8
15 HUERTAS Adrian SPA 8
16 SASAKI Ayumu JPN 7
17 ÖNCÜ Deniz TUR 6.5
18 CANET Aron SPA 5.5
19 AJI Mario INA 3
20 SALAC Filip CZE 3
21 RUEDA Jose Antonio SPA 1
22 FERRANDEZ Alberto SPA 0.5
23 FURUSATO Taiyo JPN 0
24 GARCIA Sergio SPA 0
25 RAMIREZ Marcos SPA 0
26 VD GOORBERGH Zonta NED 0
27 NAVARRO Jorge SPA 0
28 LUNETTA Luca ITA 0
29 FOGGIA Dennis ITA 0