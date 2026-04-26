Classifica Moto2 2026: Gonzalez al comando, Vietti quarto a -16.5

Lo spagnolo Manuel Gonzalez è in vetta alla classifica del Mondiale Moto2 2026 dopo quattro gare: l’iberico è a quota 59.5 (a causa dei punti dimezzati assegnati in Thailandia) e comanda con 9.5 punti di margine sull’australiano Senna Agius, secondo con 50.

Tra gli italiani in classifica il migliore è Celestino Vietti, quarto a quota 43, a -16.5 dalla vetta, mentre Tony Arbolino risulta decimo con 24.5 punti, a -35 dallo spagnolo. Ridotta la presenza di azzurri in questa classe: sono ancora fermi al palo Luca Lunetta e Dennis Foggia.

CLASSIFICA MOTO2 2026

1 GONZALEZ Manuel SPA 59.5

2 AGIUS Senna AUS 50

3 GUEVARA Izan SPA 45

4 VIETTI Celestino ITA 43

5 HOLGADO Daniel SPA 38

6 ALONSO David COL 37

7 MUÑOZ Daniel SPA 36

8 ESCRIG Alex SPA 30

9 VEIJER Collin NED 29.5

10 ARBOLINO Tony ITA 24.5

11 ORTOLA Ivan SPA 23.5

12 LOPEZ Alonso SPA 18.5

13 BALTUS Barry BEL 13

14 ROBERTS Joe USA 8

15 HUERTAS Adrian SPA 8

16 SASAKI Ayumu JPN 7

17 ÖNCÜ Deniz TUR 6.5

18 CANET Aron SPA 5.5

19 AJI Mario INA 3

20 SALAC Filip CZE 3

21 RUEDA Jose Antonio SPA 1

22 FERRANDEZ Alberto SPA 0.5

23 FURUSATO Taiyo JPN 0

24 GARCIA Sergio SPA 0

25 RAMIREZ Marcos SPA 0

26 VD GOORBERGH Zonta NED 0

27 NAVARRO Jorge SPA 0

28 LUNETTA Luca ITA 0

29 FOGGIA Dennis ITA 0