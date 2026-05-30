L’incredibile storia di Jil Teichmann: “Non ho toccato una racchetta per mesi”

Jil Teichmann è, senza dubbio, una delle maggiori sorprese del torneo femminile del Roland Garros. La svizzera, numero 170 WTA, ha staccato il pass per gli ottavi di finale grazie alla spettacolare rimonta completata contro la ceca Karolina Muchova, successo che conferma la rinascita sportiva di una giocatrice che, pochi mesi addietro, voleva abbandonare completamente il tennis. L’elvetica, al termine del match, ha ripercorso i problemi degli ultimi anni e ha spiegato perché voleva smettere di giocare soffermandosi sulla sua vita durante l’assenza dai campi.

Il racconto dei quattro anni che le hanno cambiato la carriera: “È difficile riassumere quattro anni. All’epoca stavo giocando il miglior tennis della mia carriera; avevo 23 o 24 anni, e ora ne ho 28. Da allora, sono successe molte cose. Ho iniziato ad avere problemi fisici e poi anche mentali. Questo è un lavoro molto intenso, e lo facevo senza sosta da quando avevo 14 anni. Fino ad allora, ero stato incredibilmente fortunato con gli infortuni. Non avevo quasi mai avuto grossi problemi fisici e potevo praticamente giocare l’intera stagione ogni anno. Ma in ogni carriera, succedono cose dentro e fuori dal campo. Ci sono stati molti cambiamenti nel mio team, e sono successe cose importanti anche nella mia vita privata. È arrivato un punto in cui tutto si è accumulato ed è diventato troppo difficile da gestire.”

Sulla decisione di abbandonare completamente il tennis: “Ecco perché lo scorso settembre ho deciso di prendermi una pausa, anche se ero ancora tra le prime 100. Ne avevo bisogno. Amo il tennis e mi diverto moltissimo a giocare, ma sentivo di star imboccando una strada che non mi faceva più bene. Tutto il mio team era d’accordo con la decisione. Eravamo convinti che se volevo continuare a giocare per molti altri anni, dovevo fermarmi, tornare alle origini e ricostruire tutto da zero. Ed è esattamente quello che ho fatto a partire da gennaio.” Siamo praticamente ripartite da zero, lavorando sodo e prendendoci il tempo necessario per fare le cose per bene”.

L’importanza di una pausa completa per ritrovarsi: “Sì, è stata una pausa completa. Non ho toccato una racchetta. All’inizio non è stato facile, perché c’è sempre quella vocina che ti dice che sei ancora tra le prime 100 e che forse non dovresti smettere. Ci sono stati molti momenti di dubbio e di conflitto. Quando ho davvero ascoltato quello che sentivo dentro, ho capito che era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Ho viaggiato molto, ho trascorso del tempo con la mia famiglia in Svizzera, sono andata a sciare, a fare surf, ho fatto visita a un’amica d’infanzia a Berlino e sono anche andata in Argentina perché praticamente tutta la mia squadra è argentina. Lì, ho approfittato dell’estate dell’emisfero australe per fare una breve preparazione pre-stagionale. La cosa più importante era tornare con la mia famiglia e i miei amici e ricaricare le batterie”.

Ritrovare il tennis come forma di felicità: “Me la sto godendo moltissimo. Sono una giocatrice molto emotiva e adoro competere nei grandi stadi, sentire l’energia del pubblico e vivere momenti come questi. Fa parte di me. È per questo che gioco a tennis, per trovarmi in contesti come questo e disputare partite importanti. Inoltre, sono a Parigi, una città facilmente raggiungibile per i miei amici e per molte persone che vengono dalla Svizzera; quindi, sento molto sostegno in questi giorni”.

La rimonta riflette un cambio di mentalità: “Ero sotto 5-1 nel secondo set, ma onestamente, sentivo che il punteggio non rispecchiava quello che stava succedendo. Ho avuto tantissime occasioni e avrei potuto facilmente finire 4-3 o addirittura 5-2. Quando ha chiesto l’assistenza medica, ho parlato con il mio allenatore e ho pensato che avrei cercato di metterla in difficoltà. Mi sono detta: ‘La costringerò a chiudere la partita’. Poi sono arrivate le nuove palle e ho continuato a lottare. In nessun momento ho pensato di poter vincere sei game di fila.” “Ho cercato solo di rimanere concentrata sul presente, di attenermi al piano di gioco e di giocare punto per punto. Alla fine, ha funzionato alla perfezione“.

La prossima sfida contro Mirra Andreeva: “Mi preparerò come per qualsiasi altra partita. È una giocatrice top-10 e una grande agonista. Guarderò dei video, studierò un po’ il suo gioco e lavorerò con il mio team per trovare delle soluzioni. A dire il vero, non l’ho seguita molto da vicino perché sono rimasta fuori dal giro per gran parte della sua ascesa. Sarà una partita molto difficile, ma anche molto interessante. Entrambe arriviamo qui con tre vittorie all’attivo e sono pronta a competere“