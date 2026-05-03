Matteo Sioli debutta con una misura solida, bel rientro dall’infortunio. Sara Fantini in crescita

Matteo Sioli ha aperto in maniera convincente la propria stagione, rendendosi protagonista di una buona prova sulla nuova pista di Cogliate (in provincia di Monza e Brianza): il Campione d’Europa Under 23 di salto in alto ha iniziato l’annata agonistica con un balzo da 2.24 metri al primo tentativo (in precedenza 2.20 senza errori e una sbavatura a 2.15).

Il ventenne milanese non gareggiava dai Mondiali di Tokyo, quando raggiunse la finale e concluse in ottava posizione proprio con la stessa misura odierna. Medaglia di bronzo agli Europei Indoor 2024, il portacolori delle Fiamme Azzurre aveva saltato l’intera stagione al coperto a causa dei postumi di un infortunio al piede, che ha dimostrato di avere superato in maniera convincente.

Matteo Sioli ha poi fatto alzare l’asticella a 2.27, facendo registrare tre nulli ma dando un chiaro segnale di efficienza in vista del Golden Gala (4 giugno a Roma) e lungo il cammino che condurrà agli Europei, in programma ad agosto in quel di Birmingham (Gran Bretagna) e dove potrebbe essere uno dei pretendenti alle medaglie.

A Busto Arsizio, invece, si è distinta Sara Fantini: la Campionessa d’Europa di lancio del martello ha spedito l’attrezzo a 73.40 metri, ben oltre lo stagionale di 72.38 siglato durante l’inverno. L’emiliana non andava così lontana dal giorno in cui conquistò l’oro continentale a Roma (74.18 due anni fa) e sembra essere in ottima forma per la seconda parte di questa annata agonistica. In luce anche Francesco Penici, che ha avvicinato il record italiano dei 600 metri (1:15.09, a 68 centesimi dal primato che Andrea Longo detiene dal 2000).