L’Italia ha conquistato un pregevole quarto posto con la 4×100 femminile alle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette andati in scena a Gaborone (Botswana). Senza la fuoriclasse Zaynab Dosso, spostata sulla 4×100 mista per trascinare il quartetto verso la qualificazione ai Mondiali 2027 (obiettivo già raggiunto dalle donne nella giornata di ieri), le azzurre sono riuscite a distinguersi e a chiudere ai piedi del podio con il crono di 42.61, dimostrando un’eccellenza efficienza e facendo capire di poter puntare davvero in alto con l’impiego di Dosso e magari con l’inserimento dell’annunciato fenomeno generazionale Kelly Doualla.

Partenza davvero strepitosa di una pimpante Alice Pagliarini, 20enne che merita grande considerazione e che potrebbe diventare un anello importante di questo gruppo: curva iniziale di spessore dopo un’uscita stellare dai blocchi di partenza (0.121 il tempo di reazione) e buon testimone per la veterana Gloria Hooper, che si è confermata solida sul rettilineo lungo. Seconda curva nelle mani di Dalia Kaddari, che oggi ha ripreso il posto di Margherita Castellani e che ha fornito un buon contributo per poi lanciare Alessia Pavese, la quale è stata brava a tenere botta ed è stata eccellente nel tuffo sulla linea del traguardo.

L’Italia ha chiuso con lo stesso tempo della Cina e Germania, battute rispettivamente di tre e sette millesimi. La gara è stata vinta dalla Giamaica di Briana Williams, Jodean Williams, Lavanya Williams ed Elaine Thompson-Herah in 42.00, precedendo il Canada (42.17, record nazionale) e la sempre più convincente Spagna (42.31).