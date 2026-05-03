L’Italia si è qualificata ai Mondiali 2027 di atletica con quattro staffette: dopo l’obiettivo raggiunto da 4×100 femminile, 4×400 femminile e 4×400 mista attraverso le batterie delle World Relays, oggi ha fatto festa anche la 4×100 mista sulla pista di Gaborone (Botswana). Niente da fare, invece, per la 4×100 maschile: il compito era decisamente arduo senza dei riferimenti con Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu e l’obiettivo non è stato raggiunto. Gli azzurri dovranno meritarsi uno dei quattro posti a disposizione attraverso il ranking dei tempi che verrà aperto nel 2027, proprio come sarà costretta a fare la 4×400 maschile (addirittura assente in questa trasferta africana).

Eduardo Longobardi, Filippo Randazzo, Fausto Desalu e Chituru Ali non sono andati oltre la quarta posizione nel round di ripescaggio (soltanto le prime due meritavano il tagliando per Pechino): tempo di 38.47 alle spalle di Cina (37.85), Ghana (38.09) e Kenya (38.27), tutto rinviato al prossimo anno. Il ripescaggio ha invece sorriso alla 4×100 mista: Zaynab Dosso è stato spostata in questa staffetta per l’occasione e ha controllato la situazione in ultima frazione dopo le ottime prove di Junior Tardioli, Elisa Valensin e Andrea Bernardi, chiudendo al primo posto con il tempo di 40.69 davanti al Portogallo (40.76) e alla Francia (40.88).

La 4×400 femminile ha eguagliato il record italiano di 3:23.40, replicando quanto fatto due anni fa agli Europei di Roma. Prestazione solida e compatta da parte di Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione, che hanno tagliato il traguardo in sesta posizione nella gara vinta dalla Norvegia di Henriette Jaeger (3:20.96) davanti alla Spagna (3:21.25) e al Canada (3:22.66). Brillantissima quarta piazza della 4×100 femminile, che ha chiuso in 42.61 per merito di Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese nella gara vinta dalla Giamaica (42.00), capace di regolare il Canada (42.17) e la Spagna (42.31).

Quinto posto per la 4×400 mista di Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti, Eloisa Coiro (3:10.52) nella gara vinta dagli USA (3:07.47) davanti alla Giamaica (3:08.24) e alla Gran Bretagna (3:09.84). Nelle finali senza l’Italia: show del Botswana nella 4×400 maschile (2:54.47, secondo crono all-time) davanti al Sudafrica (2:55.07) e all’Australia (2:55.20); gli USA hanno prevalso nella 4×100 maschile in 37.43, contenendo la grande rimonta del Sudafrica di Akani Simbine (37.49), terza la Germania (37.76); la 4×100 mista porta la firma della Giamaica (39.62) davanti al Canada (40.23) e agli USA (40.33).