Quando gioca Jannik Sinner a Roma? Due ipotesi: gli verrà concesso un giorno di riposo in più?

Jannik Sinner si è reso protagonista di due mesi semplicemente stellari, vincendo quattro Masters 1000 uno dietro l’altro: prima il sempre leggendario Sunshine Double sul cemento statunitense (Indian Wells e Miami), poi la doppietta sulla terra rossa tra Montecarlo e Madrid. Il fuoriclasse altoatesino è diventato il primo tennista della storia a conquistare cinque tornei consecutivi di questo calibro (va considerato anche Parigi dello scorso anno), scrivendo un’autentica pagina di storia.

Il 24enne ha alzato le braccia al cielo per la prima volta nella capitale spagnola e al momento ha dettato legge in almeno un’occasione in otto dei nove Masters 1000 che figurano attualmente nel calendario internazionale: all’appello mancano soltanto gli Internazionali d’Italia e potrebbe colmare il vuoto già nelle prossime due settimane, visto che l’evento sulla terra rossa di Roma è alle porte e il nostro portacolori si presenterà con tutti i favori del pronostico considerando il suo eccellente stato di forma.

Gli Internazionali d’Italia si disputeranno da mercoledì 6 a domenica 17 maggio, ma quando esordirà esattamente Jannik Sinner di fronte al proprio pubblico del Foro Italico? Il 24enne usufruirà di un bye al primo turno in quanto sarà prima testa di serie del tabellone e dunque entrerà in scena direttamente al secondo turno: lo vedremo in campo o venerdì 8 o sabato 9 maggio.

Lo sapremo con esattezza martedì 5 maggio, quando verrà comunicato chi giocherà mercoledì: se sarà coinvolta la parte alta del tabellone, allora l’appuntamento con il nostro portacolori sarà per venerdì; in caso contrario l’azzurro imbraccerà la racchetta sabato. Gli organizzatori potrebbero avere un occhio di riguardo nei confronti del padrone di casa e concedere un giorno di riposo in più dopo le fatiche di Madrid, facendo esordire Jannik Sinner sabato 9 maggio. Staremo a vedere quali saranno le decisioni.

QUANDO DEBUTTA JANNIK SINNER A ROMA?

O venerdì 8 o sabato 9 maggio, esordirà al secondo turno. Il giorno esatto verrà comunicato martedì 5 maggio.