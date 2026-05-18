MotoGP
Test MotoGP 2026, Pedro Acosta il più veloce nella mattinata al Montmelò. Pochi giri per Bezzecchi e Bagnaia
Dopo il rocambolesco Gran Premio di Catalogna 2026 di ieri, il Montmelò ospita oggi una giornata di Test Ufficiali MotoGP. Nonostante le numerose assenze, i piloti sono comunque scesi in pista per raccogliere informazioni utili. La migliore prestazione è stata fatta segnare dalla KTM di Pedro Acosta, ieri buttato fuori all’ultima curva dal giapponese Ai Ogura.
Lo spagnolo nei minuti finali della sessione mattutina ha fatto segnare il crono di 1’38″767, beffando per 64 millesimi la Yamaha del francese Fabio Quartararo. Terza posizione per un’altra KTM guidata da Enea Bastianini che si ferma a 117 millesimi dalla migliore prestazione. Quindi quarto Maverick Vinales (KTM +0.190) e quinto Raul Fernandez (Aprilia, +0.240).
Francesco Bagnaia scende in pista, completa solo nove giri e termina in decima posizione la prima parte dei Test. Ritardo di 552 millesimi per il terzo classificato nel GP di ieri. Subito dietro l’Aprilia di Marco Bezzecchi, a 792 millesimi. Il centauro italiano non scenderà in pista nel pomeriggio. Non ha partecipato alla sessione il vincitore della gara Fabio Di Giannantonio. Da verificare invece le condizioni di Jorge Martin, caduto ad alta velocità in curva 7. La sessione pomeridiana riprenderà tra poco, in attesa che il circuito si asciugherà dopo la pioggia arrivata in questi minuti.