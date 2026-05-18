Tour de France 2028, annunciata la prima tappa. Si partirà a Reims, evento anticipato causa Olimpiadi

Nella giornata di riposo tra la fine della prima e l’inizio della seconda settimana del Giro d’Italia 2026, gli organizzatori del Tour de France hanno annunciato ufficialmente data e sede della tappa inaugurale dell’edizione numero 115 della Grande Boucle. La città designata per ospitare il Grand Départ nel 2028 è Reims, dopo due partenze consecutive all’estero.

Dopo la Spagna nel 2026 ed il Regno Unito nel 2027, la prima frazione tornerà in Francia tra due anni ma la notizia più interessante è legata al calendario. Il Tour de France 2028 comincerà infatti in anticipo a causa dei Giochi Olimpici di Los Angeles, con il gruppo che si radunerà a Reims per la tappa d’apertura sabato 24 giugno mentre l’ultimo atto è previsto come da tradizione a Parigi il 16 luglio.

La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi si terrà il 14 luglio, ma le prove olimpiche di ciclismo su strada andranno in scena dal 19 al 23 luglio (si partirà con la crono, mentre l’ultimo giorno sarà riservato alla corsa in linea). Tempi ristretti in ogni caso per i corridori che fossero intenzionati a terminare il Tour e poi magari a disputare la cronometro a cinque cerchi pochi giorni più tardi oltreoceano.

Gli organizzatori di ASO hanno svelato che le prime quattro tappe del Tour de France 2028 si disputeranno sulle strade dell’est della Francia e alcune delle città coinvolte saranno Charleville-Mézières, Epernay, Metz, Thionville e Verdun.