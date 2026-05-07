Marc Marquez: “Le Mans è una pista che mi piace, grazie ai test abbiamo fatto un bello step”

Marc Marquez riparte da Le Mans (Francia) con l’ambizione di cambiare la tendenza in questo Mondiale 2026 di MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati, campione del mondo in carica, è reduce da un week end a Jerez de la Frontera, dove la domenica di gara è stata piuttosto amara, dopo che la Sprint Race era stata impressa dal suo marchio.

Una caduta in curva-11 ha posto fine alle sue ambizioni. Nel lunedì di test in Andalusia, comunque, Marquez ha saputo trarre spunti utili. La scuderia di Borgo Panigale sta lavorando duramente per rispondere a un’Aprilia che ha sorpreso per il grande passo in avanti che ha saputo compiere. La classifica generale, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin ai primi due posti, parla chiaro.

“Le Mans una pista che mi piace e dove sono già stato molto veloce con la Desmosedici GP lo scorso anno. Sarà un weekend con tante incognite: il meteo ci regalerà forse delle sorprese. In ogni caso, a Jerez abbiamo lavorato bene. Tolta la caduta, siamo stati competitivi e anche lunedì abbiamo fatto un bello step“, il commento del Cabroncito (fonte: sito ufficiale della Ducati).

Una pista fatta di frenate e accelerazioni importanti quella transalpina, in cui la stabilità in fase di staccata/ingresso curva, sarà fondamentale. Come accennato da Marc, bisognerà prestare attenzione alla variabile meteorologica che potrebbe andare ad alterare gli equilibri.