Marco Bezzecchi: “Mi piace il circuito di Le Mans, ho grandi motivazioni”

Le prime quattro tappe del Mondiale 2026 di MotoGP sono andate in archivio. A guidare le fila della classifica generale, a sorpresa, ci sono i due alfieri dell’Aprilia Racing, Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Il romagnolo è in testa con 101 punti, 11 in più del compagno di squadra.

Il primo ducastista all’inseguimento della coppa di Noale, anche in questo caso inaspettatamente, è Fabio Di Giannantonio (Team VR46), distanziato di 30 punti. Marc Marquez e Francesco Bagnaia (Ducati Factory), attualmente, sono quinto e nono a -44 e -67 dal vertice.

Una situazione di cui Bezzecchi e soci vogliono approfittare, nella consapevolezza che una reazione da parte del team di Borgo Panigale ci sarà. Il primo appuntamento sarà in Francia, sul mito circuito di Le Mans. Una pista “Stop&go”, fatta di accelerazioni e frenate repentine. Sarà fondamentale trovare il giusto set-up, soprattutto in termini di stabilità a ingresso curva.

“Sono molto contento di correre a Le Mans. È un circuito fantastico e ci sono sempre molti tifosi. C’è tanta voglia di continuare a far bene, quindi cercheremo di fare un bel weekend. Lavoreremo con la squadra per essere competitivi per tutto il fine settimana e raccogliere un buon risultato in gara“, ha raccontato “Bez“ (fonte: comunicato stampa).