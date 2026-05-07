Francesco Bagnaia: “Il circuito di Le Mans può adattarsi alla Ducati, i test mi hanno dato fiducia”

In cerca di feeling. Francesco Bagnaia confida in qualcosa di diverso in vista del prossimo week end di MotoGP. Messi alle spalle il GP di Spagna e i test in-season sempre a Jerez de la Frontera, il Mondiale 2026 riprende con l’appuntamento di Le Mans (Francia), dove la squadra ufficiale della Ducati spera di trovare le soluzioni adeguate.

Non è stato l’inizio di campionato che il Team Factory di Borgo Panigale sognava: da una parte la condizione fisica non eccelsa di Marc Marquez e dall’altra le difficoltà nel trovare le giuste sensazioni alla guida da parte di Francesco Bagnaia. A Jerez ha trionfato Alex Marquez e può essere una buona notizia in relazione al fatto che anche il fratellino di Marc abbia a disposizione una moto ufficiale.

Sarà da capire cosa ha fatto Alex per poter centrare questo risultato e se il set-up base possa essere utile anche in terra transalpina. Le prove che si sono disputate dopo la domenica di gara sembrano aver confortato Pecco. Si legge questo dalle sue parole, riportate sul sito ufficiale della Ducati.

“Sono contento di andare a Le Mans, sulla carta, è un tipo di tracciato che può esaltare al meglio il carattere della Desmosedici GP. Dopo il test, sono rimasto soddisfatto, abbiamo provato delle soluzioni convincenti che possono darci una mano non solo qui, ma anche in altri tipi di piste. Speriamo nel meteo e continuiamo a lavorare per avvicinare i più forti“. Non resta che attendere.