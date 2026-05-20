Simone Bolelli e Andrea Vavassori fermati dalla pioggia ad Amburgo: azzurri in gioco domani e in svantaggio

Non è stata una giornata semplice per Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Amburgo. Sulla terra rossa tedesca, i due azzurri, archiviate le grandi emozioni del trionfo al Foro Italico, hanno dovuto resettare rapidamente e adattarsi al contesto complicato e piovoso del torneo ATP 500 teutonico. Un appuntamento che la coppia tricolore aveva conquistato nel 2025 e che si è rivelato tutt’altro che semplice da affrontare, soprattutto per il poco tempo avuto a disposizione per recuperare energie fisiche e mentali.

Dall’altra parte della rete, Bolelli e Vavassori hanno trovato la temibile coppia francese formata da Sadio Doumbia e Fabien Reboul. I transalpini sono apparsi subito più brillanti nel primo set e, fin dai primi scambi, hanno evidenziato una condizione superiore. Tra i quattro in campo, Reboul si è distinto per efficacia e lucidità, soprattutto in risposta, risultando determinante nel break ottenuto già nel game d’apertura.

Poco dopo, nel terzo gioco, è arrivata la prima sospensione a causa della pioggia. Un autentico nubifragio si è abbattuto su Amburgo e, complice l’assenza di un telone di copertura, il campo ha inevitabilmente risentito delle condizioni meteo. Una volta terminata la perturbazione, gli addetti hanno lavorato a lungo per ripristinare una superficie accettabile.

Nel frattempo, dalla struttura “M2”, le due coppie sono state trasferite sul campo “M1”, ritenuto in condizioni migliori. Anche in questo caso, però, il terreno non si è presentato in uno stato ottimale e, alla ripresa del match, a farne le spese sono stati proprio gli azzurri, che hanno subìto un secondo break nel settimo game, scivolando sul 5-2. Il meteo, ancora una volta, ha continuato a condizionare pesantemente l’andamento dell’incontro.

Dopo una lunga attesa, è arrivata infine la decisione degli organizzatori: la partita è stata rinviata a domani alle ore 12:00, sempre sul campo “M1”. In caso di successo, Bolelli e Vavassori affronteranno un’altra coppia francese, quella composta da Theo Arribage e Albano Olivetti.