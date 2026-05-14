Luciano Darderi: “Jodar mi ha veramente sorpreso. Ho capito che per vincere dovevo spingere io”

Luciano Darderi ha parlato in conferenza stampa dopo il successo nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma contro lo spagnolo Rafael Jodar, sconfitto in tre set: l’azzurro ha sottolineato le difficoltà incontrate ma anche le chiavi tattiche che gli hanno permesso di superare l’iberico.

L’orario del match ha influenzato le condizioni di gioco: “Penso sia la vittoria più bella della mia carriera, grazie al pubblico ed a tutto quello che c’è a Roma. È la prima volta che arrivo in semifinale, giocare qui è un sogno. È stata dura perché abbiamo iniziato intorno alle 23.00, il campo era molto lento“.

La difficoltà del match: “Ho continuato a lottare e ne sono molto contento. È stata una lotta, non avrei mai pensato di vincere dopo il secondo set. L’ho vinta fisicamente, sono molto contento. Il pubblico mi ha aiutato tanto. Essere in semifinale a Roma è un sogno“.

Le armi tattiche utilizzate per riuscire a spuntarla contro lo spagnolo: “Mi ha veramente sorpreso. All’inizio cercavo di giocare sul suo dritto, poi ho cercato di giocare qualche palla bassa per cambiare un po’ il ritmo. Nel terzo set ho capito che dovevo spingere io“.