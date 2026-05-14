Darderi-Ruud si vedrà su TV8 in chiaro? Cosa prevede la Legge in caso di due italiani in semifinale

La semifinale della parte bassa del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis vedrà affrontarsi domani, venerdì 15 maggio, l’azzurro Luciano Darderi, numero 18 del seeding, ed il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 23.

La sfida si giocherà sul Campo Centrale, ma solo oggi pomeriggio si conoscerà l’orario dell’incontro, anche se è probabile che si giochi in sessione pomeridiana, non prima delle 15.30: per legge tutte le semifinali e finali degli Internazionali d’Italia con atleti italiani vanno trasmesse in chiaro, quindi il match sarà su TV8 HD.

La semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in chiaro su TV8 HD. Diretta streaming in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV, e gratuita su tv8.it. OA Sport vi offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP ROMA 2026

Venerdì 15 maggio

Campo Centrale, orario da definire (probabile in sessione pomeridiana, non prima delle 15.30)

Luciano Darderi (Italia, 18)-Casper Ruud (Norvegia, 23) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in chiaro su TV8 HD

PROGRAMMA ATP ROMA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV, gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.