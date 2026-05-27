Calendario semifinali playoff Serie A basket 2026: orari, tv, programma, streaming

Germani Brescia ed Olimpia Milano da una parte, Virtus Bologna e Reyer Venezia dall’altra. Alla fine dei conti, sono le prime quattro forze del campionato italiano quelle che vedremo in scena nelle semifinali scudetto della Serie A 2025-2026. Il tutto in un clima che definire di grande equilibrio è anche poco.

Da tempo, infatti, non si vedeva una massima serie così equilibrata: tre serie di quarti di finale finite a gara-5, la Virtus Bologna andata (molto) vicina all’eliminazione contro Trento, la storia di Trieste che contro Brescia ha tenuto in piedi sia una serie che, con buone probabilità, anche il proprio futuro. E adesso il penultimo atto, che sarà ricco di storie da tutte le parti tra classico e nuovo.

Le semifinali scudetto si giocheranno a partire da venerdì 29 maggio. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Sky Sport (canale di riferimento Sky Sport Basket); una gara a turno verrà proposta anche in chiaro su Cielo. Diretta streaming su SkyGo, Now e LBATV.

CALENDARIO SEMIFINALI PLAYOFF SCUDETTO BASKET 2026

Venerdì 29 maggio

Ore 20:00 Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano Gara-1

Sabato 30 maggio

Ore 20:00 Virtus Olidata Bologna-Umana Reyer Venezia Gara-1

Domenica 31 maggio

Ore 20:00 Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano Gara-2

Lunedì 1° giugno

Ore 20:00 Virtus Olidata Bologna-Umana Reyer Venezia Gara-2

Mercoledì 3 giugno

Ore 20:00 EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia Gara-3

Giovedì 4 giugno

Ore 20:00 Umana Reyer Venezia-Virtus Olidata Bologna Gara-3

Venerdì 5 giugno

Orario da definire EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia Gara-4 (Eventuale)

Sabato 6 giugno

Orario da definire Umana Reyer Venezia-Virtus Olidata Bologna Gara-4 (Eventuale)

Domenica 7 giugno

Orario da definire Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano Gara-5 (Eventuale)

Lunedì 8 giugno

Orario da definire Virtus Olidata Bologna-Umana Reyer Venezia Gara-5 (Eventuale)

PROGRAMMA SEMIFINALI PLAYOFF SCUDETTO: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Cielo (una gara a turno, schema ancora da definire), Sky Sport (canale di riferimento Sky Sport Basket, 205)

Diretta streaming: SkyGo, Now, LBATV