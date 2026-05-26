Basket, Virtus Bologna e Reyer Venezia non tremano e volano alle semifinali playoff

Si è finalmente delineato questa sera il tabellone delle semifinali dei Playoff Scudetto 2025-2026. Sono infatti da poco terminati gli ultimi due quarti di finali, risolti entrambi con la decisiva gara-5. La Reyer Venezia ha battuto con non poche difficoltà Tortona mentre a Bologna la Virtus si è imposta con un ultimo quarto stellare contro l’Aquila Trento

REYER VENEZIA-TORTONA 89-83

Partenza molto equilibrata con Cole subito protagonista. Strautins si attiva subito ma Cole risponde con la prima tripla del suo match. Venezia sorpassa con Bowman e punisce in transizione per il +5. Cole è letteralmente infermabile ma gli ospiti, grazie a Baldasso e Strautins, riescono a pareggiare. I lagunari tentano di dare lo strappo ad inizio secondo quarto e con le triple di Candi e Lever volano sul +12. Hubb e Baldasso rispondono (-5) ma i veneti restano avanti grazie a Tessitori. Gorham accorcia nel finale. All’intervallo il punteggio recita 48-40 per la Reyer.

Nella ripresa Venezia tenta di dare la spallata alla partita. Bowman segna il +11 ma Manjon tiene in vita Tortona ricucendo il distacco. Cole segna e poi sbaglia mentre Strautins segna in contropiede (-4). Gli ospiti si avvicinano ma vengono nuovamente respinti indietro da Horton. I piemontesi rispondono con le triple di Hubb e Baldasso tenendo tutto sospeso fino al quarto finale. A Bowman controbatte Baldasso per il -1. L’italiano realizza poi il sorpasso prima dell’ennesima tripla di Cole. La Reyer allunga con Tessitori (+6) ma Vital risponde da tre. Le squadre si sfidano in lunetta e Baldasso realizza il -2 a 51″ dal termine. Cole segna nonostante l’iniziale sfondamento fischiato dagli arbitri, Baldasso sbaglia da tre e Venezia può festeggiare.

Top Scorer: VEN: Cole 27, Tessitori 13, Bowman 10, Valentine 10. TOR: Baldasso 18, Gorham 16, Strautins 13, Hubb 11

VIRTUS BOLOGNA-AQUILA TRENTO 106-95

Ritmi subito alti, alla tripla di Aldridge risponde quella di Edwards, prima che Vildoza porti le V-Nere sul virtuale +3. Gli ospiti tengono botta e Mawugbe dalla lunetta realizza il sorpasso. A Yago risponde Niang ma Jakimovski firma nuovamente il +2. Diarra si attiva in entrambe le metà campo, dopo 10′ è parità. Forray segna il +5 ma Edwards risponde subito con la tripla. L’Aquila si blocca, Niang domina sotto canestro ma Aldridge tiene vicino gli ospiti. Steward pareggia, Smailagic segna il +2 ed i felsinei chiudono l’intervallo avanti (58-55).

Dopo minuti confusionali è Edwards a segnare il +5 Virtus. Uno scatenato Steward accorcia e Battle pareggia. Il solito Steward infila la tripla del +6, Niang segna ma Trento resta avanti di 5. Morgan mette a segno una tripla importantissima ma Jogela risponde dall’arco confermando il vantaggio trentino a fine terzo quarto. Negli ultimo 10′ entra in campo una Virtus diversa. Diarra e Hackett segnano il +6, Trento sente la pressione e va in difficoltà. Parziale di 13-0 per le V-Nere che continuano a segnare con la tripla di Edwards. Aldridge segna un canestro importante ma i felsinei vedono ormai il traguardo vicino. Negli ultimi minuti la Virtus è glaciale dalla lunetta e può festeggiare la semifinale.

Top Scorer: VIR: Edwards 31, Niang 19, Morgan 11, Diarra 10. TRE: Steward 38, Aldridge 17, Jogela 11, Mawugbe 7