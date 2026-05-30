MXGP, Romain Febvre fa sua la Qualifying Race del GP di Germania. Tre italiani nella top10

Romain Febvre si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Sul tracciato di Teutschenthal abbiamo assistito ad una gara intensa con il francese della Kawasaki che ha condotto le danze fino al traguardo, nonostante il tentativo finale di Tim Gajser che ha provato la beffa negli ultimissimi giri.

A questo punto la classifica generale della classe regina vede al comando Lucas Coenen con 294 punti contro i 291 di Jeffrey Herlings, mentre è terzo Romain Febvre con 241. Quarto Tim Gajser a quota 232, quinto Tom Vialle con 219.

Romain Febvre (Kawasaki) ha vinto la Qualifying Race sulla pista teutonica con un margine di vantaggio di 1.1 secondi sullo sloveno Tim Gajser (Yamaha) mentre è terzo il belga Lucas Coenen (KTM) a 2.2. Quarta posizione per l’olandese Jeffrey Herlings (Honda) che taglia il traguardo a 4.0, quinta per il nostro Andrea Adamo (KTM) a 26.6, mentre è sesto lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 31.1.

Settima posizione per l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) a 36.1, quindi ottava per il lettone Pauls Jonass (Kawasaki) a 38.0, nona per Andrea Bonacorsi (Ducati) a 43.0, mentre completa la top10 Alberto Forato (Fantic) a 43.8. Chiude 33° Federico Tuani (Honda) a un giro.

Come proseguirà il fine settimana del Gran Premio di Germania? Domani la giornata della MXGP vedrà, come tradizione, Gara-1 alle ore 14.15, mentre la seconda manche scatterà alle ore 17.10.