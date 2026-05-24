F1, Oscar Piastri: “Ci siamo avvicinati, ma non abbiamo il ritmo della Mercedes”

Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione del GP del Canada, quinto atto valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul tracciato di Montréal. L’australiano nello specifico ha centrato la quarta posizione in occasione delle qualifiche, cedendo di fatto il passo solo alla Mercedes.

Precisamente il pilota in forza alla McLaren ha racimolato un gap di 0.203 rispetto a George Russell, poleman di giornata girando in 1:12.578 precedendo il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli (+0.068) oltre che l’’altra vettura del Team Papaya guidata da Lando Norris (+0.151). Una volta raggiunta la zona mista, l’oceanico ha commentato quanto fatto:

“Penso che ci siamo avvicinati un po’ – ha detto Piastri – Ma non credo che abbiamo ancora il passo definitivo della Mercedes. Il ritmo che avevano nella sprint prima che iniziasse la lotta è stato impressionante. Ovviamente ci siamo avvicinati, ma non abbastanza per fare di più“.

Piastri ha poi aggiunto: “Aspetteremo di vedere come sarà il meteo. Penso che questa sarà probabilmente l’occasione più grande. Quindi aspetteremo e vedremo. Penso che le nostre partenze siano state discrete, ma il rettilineo fino alla curva 1 qui è molto corto. Quindi non c’è la stessa possibilità di recuperare. Ma vedremo cosa succederà e poi decideremo”.