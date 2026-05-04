Mirarchi: “Siamo stati sempre in partita. Sono molto contento dell’andamento del torneo”

Nella quarta giornata della Division I di World Cup l’Italia, che ha già conquistato il pass per la Final Eight di Sydney, incassa la seconda sconfitta del proprio percorso. Le azzurre, nonostante la prestazione nel complesso positiva, cedono il passo alla Spagna che si impone 14-12.

Il Setterosa tiene il passo delle quotate avversarie, detentrici del titolo olimpico grazie all’oro conquistato a Parigi 2024, fino al 7-7, reagisce alle continue accelerazioni iberiche, ma alla fine deve alzare bandiera bianca davanti ad un avversario che conquista con merito il bottino pieno. La squadra continua però a crescere e a giocare con personalità al cospetto delle rivali più quotate.

Un soddisfatto Maurizio Mirarchi commenta così la prova di una squadra che appare in costante crescita: “Un’altra partita di livello e impegnativa contro la squadra medaglia d’oro alle Olimpiadi. Siamo stati sempre in partita, tenendo veramente bene il campo, giocandoci ogni pallone e poi alla fine siamo un po’ calati sul piano fisico pur rimanendo in scia della Spagna“.

La valutazione del percorso compiuto fino a questo momento non può che risultare ampiamente positiva: “Sono molto contento dell’andamento di questo torneo, mancano ancora due partite e cercheremo di affrontarle a testa alta“. Il Setterosa torna in vasca domani per affrontare nuovamente l’Olanda.