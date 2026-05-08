Rugby femminile: a Parma arriva l’armata inglese contro l’Italia

Allo Stadio Sergio Lanfranchi arriva la sfida più dura del Sei Nazioni femminile 2026 per l’Italia femminile di rugby, chiamata a misurarsi contro le campionesse in carica dell’Inghilterra. Le azzurre si presentano all’appuntamento di Parma rinfrancate dal netto 41-14 rifilato alla Scozia nell’ultimo turno, un successo che ha rilanciato entusiasmo e fiducia attorno al gruppo azzurro. Ma davanti ci sarà una vera e propria corazzata: le inglesi hanno dominato le prime tre giornate del torneo, viaggiando a una media superiore ai cinquanta punti segnati a partita e confermandosi la squadra da battere dell’intero panorama internazionale.

Il ct azzurro punta ancora sulla qualità e sulla brillantezza della linea arretrata, con Alyssa D’Incà pronta a innescare la manovra offensiva insieme a Vittoria Ostuni Minuzzi, tra le migliori del torneo per metri guadagnati palla in mano. In mediana spazio alla coppia Madia-Stefan, mentre davanti riflettori puntati su Vittoria Zanette, protagonista assoluta contro la Scozia e chiamata ora a una battaglia feroce contro il pack inglese.

Dall’altra parte, il tecnico inglese John Mitchell continua con le rotazioni senza però rinunciare alla straordinaria profondità della rosa. Le Red Roses arrivano dal travolgente 62-24 inflitto al Galles e confermano un XV ricchissimo di talento ed esperienza. A guidare la squadra sarà Meg Jones, autentico cervello offensivo del torneo, affiancata da giocatrici devastanti come Ellie Kildunne, leader del Sei Nazioni per metri percorsi palla in mano. In prima linea l’Inghilterra potrà inoltre contare sull’impatto di Sarah Bern, pronta a entrare dalla panchina per aumentare ulteriormente il dominio fisico delle ospiti negli ultimi minuti.

I precedenti recenti raccontano di un confronto proibitivo per l’Italia: nel 2025 l’Inghilterra si impose 38-5, dopo il pesantissimo 48-0 del 2024 e il 68-5 del 2023. Eppure, il rugby femminile azzurro arriva a questa sfida con una consapevolezza diversa rispetto al passato. La crescita vista nelle ultime stagioni, unita all’entusiasmo di Parma e alla qualità mostrata contro la Scozia, alimenta il sogno di una partita combattuta fino all’ultimo. Per fermare l’armata inglese servirà un’impresa storica, ma le azzurre vogliono dimostrare di poter guardare negli occhi le regine del Sei Nazioni.