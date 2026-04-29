Frederic Vasseur annuncia: “Tanto lavoro a Maranello, porteremo alcuni aggiornamenti a Miami”

Dopo cinque settimane di pausa, il Mondiale 2026 di F1 torna in scena. Il clima teso dal punto di vista geopolitico in Medio Oriente ha porto alla cancellazione dei GP in Bahrain e in Arabia Saudita. E così, dall’appuntamento di Suzuka (Giappone) diverso tempo è trascorso. Un’occasione per tutte le squadre di analizzare e sviluppare in vista del ritorno a Miami (1°-3 maggio).

In Florida i motori torneranno farsi sentire e sarà un week end molto particolare sotto tanti punti di vista: le scuderie, come detto, porteranno alcuni upgrade e, nello stesso tempo, la FIA ha annunciato che ci saranno alcuni cambiamenti legati alle nuove norme per motivi di sicurezza. Il tutto si terrà in un fine-settimana con format “Sprint”.

Si può intuire che le emozioni non mancheranno. La Ferrari vuol farsi trovare pronta e spera che le soluzioni che saranno adottate per la tappa americana diano i loro frutti. “Siamo molto contenti di tornare finalmente in pista dopo una pausa così lunga, qualcosa di piuttosto insolito nel pieno della stagione“, ha dichiarato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur (fonte: sito ufficiale della Ferrari).

“In queste settimane abbiamo lavorato intensamente a Maranello per analizzare i dati raccolti nelle prime gare e preparare questo appuntamento nel miglior modo possibile. Noi porteremo alcuni aggiornamenti aerodinamici, ma sappiamo che lo stesso faranno anche i nostri concorrenti. Per questo sarà importante restare concentrati, affrontare il weekend con umiltà e massimizzare subito il lavoro nell’unica sessione di prove libere a disposizione. Noi ci concentreremo sul nostro weekend per cercare di portare a casa il miglior risultato possibile“, ha concluso.