Darderi punta in alto: “Entrare in top-15 dopo Parigi. Entro fine anno…”

È uno degli attesi protagonisti della nutrita pattuglia azzurra che si è presentata ai nastri di partenza del torneo ATP di Roma, terzo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta. Luciano Darderi punta a far bene nel torneo di casa per continuare il cammino di crescita grazie a cui continuare a puntare in alto.

Nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport il giocatore azzurro, numero ventuno del ranking ATP, ha evidenziato la diversità nell’affrontare i tornei più importanti da testa di serie e si è soffermato sugli ambiziosi obiettivi da provare a centrare nel corso dei prossimi mesi. Recitare un ruolo da protagonista agli Internazionali d’Italia può rappresentare il trampolino di lancio verso dimensioni fin qui mai raggiunte.

Come cambia affrontare i tornei Masters 1000 da testa di serie: “Non è mai facile giocare i Master 1000 perché sono tornei di alto livello. Giocarli da teste di serie fa un effetto diverso. Entrando al secondo turno la pressione è diversa. Però fisicamente sto bene, a differenza dell’anno scorso in cui avevo accusato alcuni problemi fisici“.

Gli ambiziosi obiettivi per Roma e per i prossimi mesi: “Essere qui a Roma è qualcosa di speciale, anche se è difficile godersela perché in casa un giocatore vuole sempre vincere. Il mio obiettivo entro fine anno è raggiungere la top 10. Mi piacerebbe far bene agli Internazionali e al Roland Garros, magari chiudendo il tour sulla terra rossa tra i primi 15 del mondo“.