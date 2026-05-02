Challenger Cagliari 2026, Arnaldi vince il derby con Cadenasso ed è in finale

Matteo Arnaldi è il primo finalista del Challenger di Cagliari. Un risultato sicuramente importante per il tennista ligure, che ha vissuto finora una stagione decisamente complicata, riuscendo a ritrovarsi proprio in questa settimana in Sardegna in un torneo molto vicino ad un ATP 250 per i nomi dei giocatori presenti. Arnaldi ha sconfitto quest’oggi in semifinale il connazionale Gianluca Cadenasso in rimonta in tre set con il punteggio di 1-6 6-1 6-0 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco.

Per Cadenasso è stato un torneo incredibile, dove è stato capace di battere anche Mattia Bellucci e l’olandese Jesper De Jong. Il numero 232 del mondo ha poi saputo di aver ricevuto una wild card per il tabellone principale degli Internazionali d’Italia e dunque è certo di poter fare il suo esordio al Foro Italico.

Arnaldi ha vinto il 53% dei punti sia quando ha servito sia con la seconda, colpo che invece ha messo in grande difficoltà Cadenasso, visto che ha vinto appena il 13% dei punti giocati. Il ligure ha poi chiuso con 22 vincenti, uno solo in più del connazionale, che ha invece commesso qualche errore non forzato in più (30 contro 26).

Una partita sicuramente dall’andamento particolare. Il primo set ha visto Cadenasso partire fortissimo ed ottenere il break nel primo e nel terzo gioco. Arnaldi ne ha recuperato uno nel quarto game, ma ha poi perso nuovamente il servizio nel quinto e settimo gioco, con Cadenasso che ha vinto il set per 6-1.

Il copione si è completamente ribaltato nel secondo set. Arnaldi è scappato via subito, strappando la battuta al connazionale per due volte nei primi tre game. Il ligure ha salvato tre palle del controbreak nel sesto gioco e poi ha tolto ancora il servizio all’avversario nel settimo game, prendendosi il set per 6-1.

Cadenasso ha probabilmente poi finito le energie fisiche e mentali nel terzo set, soprattutto dopo aver mancato quattro palle break in un infinito primo game. Un momento decisivo per la partita, perchè da quel momento Arnaldi ha dominato, ottenendo tre break e andando a chiudere sul 6-0.