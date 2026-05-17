Quanti soldi guadagnano Bolelli e Vavassori con la vittoria agli Internazionali d’Italia? Che differenza rispetto al singolare…

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio agli Internazionali d’Italia 2026, diventando la prima coppia interamente tricolore ad alzare al cielo il trofeo sulla terra rossa di Roma. Festa grande davanti al pubblico del Foro Italico e secondo sigillo stagionale in un Masters 1000 dopo quello ottenuto qualche settimana fa a Miami: dal cemento statunitense al mattone tritato della Capitale, a dimostrazione della caratura tecnica di un binomio che rappresenta una garanzia in campo internazionale.

Il cammino dei padroni di casa era incominciato con il sofferto successo in rimonta al super tie-break contro Bhambri/Venus ed era poi proseguito con i due tie-break contro King/Goransson, poi l’asticella si è alzata: sfiancati Heliovaara/Patten (numeri 1 del tabellone), annichiliti al super tie-break i temibilissimi Skupski/Harrison, poi battuti sempre al parziale decisivo i quotatissimi Granollers/Zeballos.

Apoteosi italiana prima della finale del singolare che vedrà coinvolto Jannik Sinner contro il norvegese Casper Ruud. Il risultato odierno ha un enorme peso dal punto di vista tecnico e sportivo, ma è importante analizzare anche il risvolto economico: quanti soldi hanno guadagnato Bolelli e Vavassori con la vittoria agli Internazionali d’Italia? Il montepremi è di 409.520 euro, meno della metà di quanto previsto per il successo nel torneo individuale (1,07 milioni di euro).

MONTEPREMI BOLELLI/VAVASSORI VITTORIA INTERNAZIONALI D’ITALIA

409.520 euro.