Bolelli/Vavassori campioni degli Internazionali d’Italia! Battuti Granollers/Zeballos al super tie-break!

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori scrivono una pagina storica del tennis azzurro, diventando la prima coppia tutta italiana a vincere gli Internazionali d’Italia. Un momento unico ed indimenticabile per Bolelli/Vavassori al loro secondo ATP 1000 della carriera dopo quello vinto a Miami e lo fanno nel torneo di casa, battendo una coppia fortissima come quella composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos. I due azzurri si impongono per 7-6 6-7 10-3 dopo due ore e diciassette minuti di gioco.

L’ultimo italiano a vincere a Roma in doppio era stato Omar Camporese nel 1991, mentre mai una coppia tutta italiana era riuscita a trionfare nell’era Open al Foro Italico. L’emozione era fortissima per Bolelli/Vavassori, che sono stati fenomenali, salvando ben undici delle dodici palle break concesse e tenendo un ottimo rendimento al servizio, specialmente con la seconda, con cui hanno vinto ben il 70% dei punti.

Inizio di partita complicato per la coppia azzurra, che subisce il break a zero nel terzo game. Bolelli/Vavassori vanno sotto 0-40 anche nel quinto gioco, ma ne escono clamorosamente e tengono un fondamentale turno di servizio, che li tiene in corsa nella partita. I due azzurri salvano ulteriori due palle break nel settimo gioco e ancora rimangono attaccati set. Nel decimo game la coppia italiana ottiene il controbreak al punto decisivo con una favolosa risposta di dritto di Vavassori. Il set scivola così al tie-break. Granollers/Zeballos arrivano sul 6-4, ma ancora una volta gli azzurri rimontano. Bolelli/Vavassori annullano un altro set point e alla loro seconda occasione chiudono per 10-8 prima con un fortunatissimo dritto rimasto in campo di Vavassori e dopo uno scambio meraviglioso a rete, terminato con il dritto potentissimo di Bolelli.

Bolelli/Vavassori hanno una grande chance in avvio di secondo set, visto che si portano sul 15-40, ma Granollers/Zeballos riescono a recuperare e questa volta sono loro che tengono un game di servizio fondamentale. Nel quarto game sono gli azzurri a risollevarsi dal 30-40, mentre in quello successivo, sul 40-40, Bolelli viene tradito dal dritto quando il punto sembrava ormai fatto. Il set scivola al tie-break, ma prima nel dodicesimo ed ultimo game gli azzurri si inventano una clamorosa rimonta da 15-40 con tre prime di Bolelli che annullano tre set point. Si arriva al tie-break e questa volta sono Granollers/Zeballos a chiudere per 7-3.

Si arriva così al super tie-break, dove la coppia italiana è semplicemente fenomenale. Bolelli/Vavassori scappano via sul 5-1 e proseguono nel loro dominio, andando a chiudere sul 10-3. Al momento della vittoria i due azzurri si sdraiano sulla terra rossa romana, nel tripudio generale del pubblico presente sul centrale, dei loro staff tecnici e dei loro cari. Un’emozione fortissima per un trionfo storico.