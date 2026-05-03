F1, George Russell: “Gara difficile, non è stato un buon weekend. Prossime gare saranno un banco di prova”

Si è concluso con il successo di Andrea Kimi Antonelli il Gran Premio di Miami 2026, quarto appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito americano, l’italiano ha chiuso il weekend perfetto terminando in testa una gara che ha vissuto nei primi giri il suo apice di spettacolo. Il bolognese conquista così il terzo successo consecutivo ed allunga in testa alla classifica piloti.

Seconda piazza per Lando Norris (+3.264) che non completa l’inseguimento al classe 2006 negli ultimi giri. La McLaren completa un weekend tutto sommato positivo, in cui è tornata a recitare un ruolo da protagonista. Completa il podio l’altra monoposto “papaya” di Oscar Piastri (+27.092). L’australiano negli ultimi giri è riuscito a sorpassare Charles Leclerc, in difficoltà dopo un errore.

Il monegasco ha perso così due posizioni ed ha chiuso la gara in sesta posizione. Ci si aspettava un weekend diverso da George Russell. Il britannico paga un gap significativo dal compagno e chiude solo al quarto posto (+43.051). In zona mista, il pilota Mercedes ha così commentato la sua gara: “Una gara difficile, tutto qui. La partenza è andata bene, a dire il vero; in quei primi giri ero proprio nel mezzo della mischia, ma poi le gomme dure non hanno dato alcun risultato, e ho qualche idea al riguardo, a dirla tutta. Gli ultimi 10 giri sono stati molto più competitivi. Ho apportato alcune modifiche piuttosto significative ai differenziali e al bilanciamento dei freni, avvicinandomi a quanto ha utilizzato Kimi (Antonelli, ndr) per tutto il weekend, e questo ha avuto un impatto maggiore di quanto mi aspettassi. Ma comunque, come ho detto, non è stato un buon weekend. So che questo circuito è sempre molto difficile per me, quindi le prossime gare saranno un vero banco di prova”.