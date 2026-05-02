Charles Leclerc: “Macchina competitiva, ma strana. Sappiamo che pioverà…”

Charles Leclerc è abbastanza dopo aver conquistato la terza posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium il pilota monegasco ha tentato in tutti i modi di portare la sua SF-26 davanti a tutti ma, proprio in extremis, ha dovuto salutare anche la prima fila, accontentandosi di aprire la seconda.

La pole position della gara domenicale è andata a Andrea Kimi Antonelli in 1:27.798 con 166 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, mentre è terzo Charles Leclerc a 345. Quarta posizione per Lando Norris a 385 millesimi, quinta per George Russell a 399 mentre è sesto Lewis Hamilton a 521. Settimo tempo per Oscar Piastri a 702 millesimi, ottavo per Franco Colapinto a 964, quindi nono Isack Hadjar a 991 mentre completa la top10 Pierre Gasly a 1.012.

Al termine della Q3 il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Sicuramente oggi eravamo al limite, ma non siamo stati abbastanza veloci per puntare alla pole position o alla prima fila. Ad ogni modo abbiamo portato un pacchetto importante in questo weekend e ci ha dato una mano anche se dobbiamo ancora migliorare molto. Abbiamo anche cambiato qualcosa rispetto alla sessione precedente. La macchina è competitiva, ma è strana perché può proporre differenze enormi tra un giro e l’altro”.

Ultima battuta sulla gara di domani (ore 22.00 italiane, 16.00 locali) che si annuncia da ombrelli aperti: “Sappiamo che pioverà e forse lo farà in maniera importante. Vedremo quanto sarà bagnata la pista”.