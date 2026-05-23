F1, George Russell: “Difficile creare il gap. Antonelli? Contento che sia arrivato sul podio”

George Russell si è imposto in occasione della Sprint Race valida per il GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento questo weekend presso il circuito di Montrèal. Prestazione solida per il britannico, rimasto in testa per tutta la durata della gara malgrado un paio di azioni che, certamente, lasceranno alcuni strascichi.

Il pilota in forza alla Mercedes ha infatti dovuto fare i conti con un particolarmente aggressivo Andrea Kimi Antonelli, il quale ha tentato per un paio di volte il sorpasso vedendosi chiusa la porta in qualche modo (a suo dire scorretto) per poi scivolare al terzo posto alle spalle della McLaren di Lando Norris.

Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di King’s Lynn ha commentato quanto fatto: “E’ stata una nella gara – ha detto Russell -, devo dire che è stato difficile creare il gap, credo che fosse molto difficile superare e sì, ho battagliato con Kimi. Sono contento che siamo arrivati entrambi sul podio. Vittoria del rilancio? Non che fossi preoccupato, sapevo che Miami poteva essere per me una trappola, le cancellazioni del calendario non hanno aiutato. La stagione sta però ripartendo con tante gare, voglio tornare con il passo giusto“.

Ricordiamo che, alle 22:00 di questa sera, cominceranno le qualifiche in un contesto più che mai infuocato. Domani, domenica 24 maggio, è invece prevista la gara, sempre alle ore 22:00.