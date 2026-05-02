Arrivano ancora notizie per l’Italia in questa giornata inaugurale delle World Relays 2026, primo grande evento internazionale della stagione all’aperto su pista in corso di svolgimento a Gaborone (Botswana). Le azzurre della 4×100 hanno centrato infatti l’obiettivo della finale, garantendosi in questo modo anche e soprattutto la qualificazione automatica per i Campionati Mondiali di Pechino 2027.

L’inedita formazione tricolore composta nell’ordine da Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Margherita Castellani e Zaynab Dosso ha dimostrato un potenziale nei pressi del record italiano (42.14 del 2023), lasciando però sul piatto diversi decimi con un pessimo ultimo cambio (la campionessa iridata in carica dei 60 è partita troppo presto, dovendo poi frenare e riaccelerare per ricevere il testimone) ma riuscendo comunque ad acciuffare il secondo posto in batteria con il crono di 42.94.

L’Italia ha usufruito della squalifica della Gran Bretagna per un cambio irregolare, salendo dalla terza alla seconda piazza dietro alla Cina (42.62) nella heat numero 2 e ottenendo la Q grande, ma in ogni caso il tempo delle azzurre sarebbe stato sufficiente per entrare in finale tramite ripescaggio.

Le altre squadre ammesse alla finale di domani della 4×100 femminile alle World Relays sono Giamaica (miglior prestazione odierna in 41.96), Spagna, Canada, Germania, Polonia e Portogallo. Eliminazione clamorosa per gli Stati Uniti (pasticciando troppo nei cambi), mentre oltre alla Gran Bretagna viene squalificata anche la Francia.