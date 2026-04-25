Judo, l’Italia si rimette in gioco dopo gli Europei. Folta rappresentativa azzurra nei prossimi Slam asiatici

Archiviata la parentesi riservata ai vari Campionati Continentali, il World Tour di judo si appresta a ripartire nei primi due weekend di maggio con i Grand Slam di Dushanbe (1-3 maggio) e Astana (8-10 maggio), rispettivamente quinto e sesto appuntamento stagionale del circuito maggiore. Questi saranno di fatto gli ultimi tornei prima dell’apertura del periodo di qualificazione olimpica, che scatterà il 15 giugno con il Grand Slam di Ulan Bator in Mongolia.

Alla chiusura delle iscrizioni (da qui in avanti ci sarà spazio solo per eventuali sostituzioni o forfait) sono nel complesso 26 i judoka italiani che figurano nelle entry list dei prossimi due Slam asiatici, che metteranno in palio punti pesanti per i ranking mondiali della varie categorie e rappresentano per alcuni una vetrina preziosa in vista delle qualificazioni olimpiche verso Los Angeles 2028.

Gli azzurri iscritti per il momento a Dushanbe sono Tiziano Falcone (90 kg), Asia Avanzato (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Kenya Perna (52 kg), Giulia Carnà (57 kg), Irene Pedrotti (70 kg) e Asya Tavano (+78 kg). Sui tatami della capitale del Tagikistan potremmo dunque rivedere in azione due fresche medagliate ai Campionati d’Europa di Tbilisi come Giuffrida e Tavano.

Si annuncia una folta pattuglia tricolore invece ad Astana con Biagio D’Angelo (60 kg), Andrea Carlino (60 kg), Matteo Piras (66 kg), Alessio De Luca (66 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Fabio Basile (73 kg), Bright Maddaloni (81 kg), Manuel Parlati (81 kg), Kenny Komi Bedel (90 kg), Christian Parlati (90 kg) tra gli uomini e Francesca Milani (48 kg), Giulia Ghiglione (48 kg), Gaia Stella (52 kg), Ilaria Finestrone (52 kg), Michela Terranova (57 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Giorgia Stangherlin (70 kg), Erica Simonetti (+78 kg), Tiziana Marini (+78 kg) in campo femminile.