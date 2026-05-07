Judo, Grand Slam Astana 2026: il sorteggio e i tabellone degli italiani. Percorso insidioso per le punte azzurre

Conclusa la fase dedicata ai Campionati Continentali e al Grand Slam di Dushanbe, il World Tour di judo si prepara a fare tappa ad Astana, dove dall’8 al 10 maggio andrà in scena il sesto appuntamento stagionale del circuito maggiore. Il Grand Slam kazako rappresenterà inoltre l’ultimo evento di rilievo prima dell’avvio ufficiale della qualificazione olimpica, che prenderà il via il 15 giugno con il Grand Slam di Ulan Bator.

L’Italia si presenta con una delegazione ampia e distribuita in quasi tutte le categorie di peso. In campo maschile saranno protagonisti Biagio D’Angelo e Andrea Carlino nei -60 kg, Matteo Piras e Alessio De Luca nei -66 kg, Fabrizio Esposito e Fabio Basile nei -73 kg, Bright Maddaloni e Manuel Parlati negli -81 kg, Kenny Komi Bedel e Christian Parlati nei -90 kg. Nel settore femminile spazio invece a Francesca Milani e Giulia Ghiglione nei -48 kg, Gaia Stella e Ilaria Finestrone nei -52 kg, Michela Terranova e Veronica Toniolo nei -57 kg, Giorgia Stangherlin nei -70 kg ed Erica Simonetti con Tiziana Marini nei +78 kg.

Il sorteggio non ha sorriso agli azzurri dei -60 kg. D’Angelo debutterà infatti contro il numero uno del seeding, il taipeiano Yung Wei Yang, in uno degli incroci più impegnativi del primo turno. Carlino, invece, troverà l’olandese Emiel Jaring, atleta molto competitivo pur non inserito tra le teste di serie. In caso di successo, l’azzurro potrebbe poi affrontare il numero 3 del tabellone, Artem Lesiuk.

Scenario altrettanto delicato nei -66 kg, dove Piras e De Luca sono stati inseriti nella stessa pool. Il primo affronterà l’azero Baymarov, mentre De Luca inizierà contro il tedesco Burk. Entrambi, però, gravitano nella parte di tabellone dello spagnolo Adrian Nieto Chinarro, quarta testa di serie, e soprattutto del russo Ramzan Abdulaev, tra i principali candidati alla vittoria finale.

Nei -73 kg l’Italia proverà a ritagliarsi spazio con Basile ed Esposito, chiamati rispettivamente alle sfide contro il russo Shamil Zilfikarov e il polacco Wiktor Mrowczynski. Due incontri equilibrati, ma con possibili ostacoli già immediatamente successivi: sul percorso di Basile potrebbe infatti profilarsi il mongolo Uranbayar Odgerel, quinta testa di serie, mentre Esposito rischia l’incrocio con Ankhzaya Lavjargal.

Particolarmente interessante il quadro degli -81 kg. Bright Maddaloni, accreditato della testa di serie numero 8, entrerà in gara dal secondo turno e potrebbe incrociare subito l’ucraino Vladyslav Kolobov, all’interno di una pool dominata dal canadese Francois Gauthier-Drapeau, prima testa di serie del torneo. Manuel Parlati debutterà invece contro l’indiano Harsh Tokas, ma il suo cammino potrebbe complicarsi rapidamente con il possibile confronto contro il russo Egor Sukhoparov, sesta testa di serie, in una sezione del tabellone che comprende anche il brasiliano Gabriel Falcao.

Nei -90 kg Kenny Komi Bedel partirà contro l’ucraino Artem Bubyr, con il moldavo Mihail Latisev — numero 2 del seeding — come principale riferimento della pool. Più favorevole, almeno sulla carta, il percorso di Christian Parlati, terza testa di serie del torneo. L’azzurro attende il vincente della sfida tra il kazako Aibol Nyssali e l’azero Aslan Kotsoev e sembra avere un cammino relativamente gestibile almeno fino alle eventuali sfide decisive per il podio, dove potrebbe ritrovare lo stesso Latisev o il brasiliano Rafael Macedo.

Nel settore femminile, Francesca Milani aprirà il proprio torneo nei –48 kg contro la kazaka Ayana Duisenbay, mentre Giulia Ghiglione sfiderà la vincente del confronto tra la tedesca Helen Habib e la padrona di casa Tasnim Abuali. Nei -52 kg Gaia Stella debutterà contro la kazaka Yerezhepova, con un possibile secondo turno contro la francese Pont, mentre Ilaria Finestrone affronterà l’altra atleta kazaka Supygaliyeva.

Nei -57 kg Veronica Toniolo è attesa da un esordio particolarmente complesso contro la mongola Terbish, mentre nei -70 kg Giorgia Stangherlin inizierà il proprio cammino contro la kazaka Narynova. Infine, nei +78 kg, Erica Simonetti si presenterà da testa di serie numero 1 e debutterà contro la vincente del match tra la kazaka Toishibekova e la mongola Enkhmend, con l’obiettivo dichiarato di confermare il proprio status di favorita della categoria.