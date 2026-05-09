Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Auger-Aliassime: occasione per Fonseca

In attesa di scendere in campo sul centrale del Foro Italico per il suo match d’esordio nel torneo, comincia a delinearsi il possibile cammino di Jannik Sinner verso la finale degli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 della stagione per il circuito ATP. Il numero uno al mondo svetta nella parte alta del tabellone e si appresta ad iniziare il suo percorso sulla terra rossa romana sfidando l’austriaco Sebastian Ofner.

In caso di successo, il 24enne altoatesino troverebbe ai sedicesimi uno tra il ceco Jakub Mensik (l’ultimo giocatore in grado di batterlo, ormai oltre due mesi fa sul cemento di Doha) e l’australiano Alexei Popyrin con all’orizzonte un probabile incrocio agli ottavi contro il francese Arthur Fils (fresco semifinalista a Madrid) e lo statunitense Frances Tiafoe.

L’ipotetico avversario di Sinner ai quarti sarebbe con ogni probabilità uno tra il russo Andrey Rublev, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e gli americani Ben Shelton e Brandon Nakashima, mentre in chiave semifinale è già sfumato l’eventuale scontro con il canadese Felix Auger-Aliassime.

La quarta testa di serie degli Internazionali d’Italia è uscita di scena quest’oggi a cospetto dell’argentino Mariano Navone, rendendo ancor più aperto uno spicchio di tabellone in cui possono sperare di fare strada tra gli altri il baby fenomeno Joao Fonseca, il russo Daniil Medvedev e magari anche il padrone di casa Flavio Cobolli.