Jannik Sinner: “Cerco di ritrovare il ritmo partita, anche se ho giocato molto negli ultimi due mesi”

L’azzurro Jannik Sinner vince all’esordio nell’ATP Masters 1000 di Roma: il leader del ranking e prima testa di serie del seeding elimina l’austriaco Sebastian Ofner con lo score di 6-3 6-4 ed approda al terzo turno, dove affronterà uno tra l’australiano Alexei Popyrin ed il ceco Jakub Mensik, numero 26 del seeding. L’italiano ha parlato nella consueta intervista in campo subito dopo la fine del match ai microfoni di Sky Sport.

Le emozioni a caldo dell’azzurro: “È una sensazione incredibile. La cosa più importante nelle prime partite è cercare di non perdere. Poi il livello aumenta gradualmente giorno dopo giorno. Sono molto felice di essere qui. È sempre stato un torneo molto speciale per me fin dal primo giorno, a partire dalla wild card di qualche anno fa”.

Il numero 1 del mondo è motivato dal giocare in casa: “Ogni anno, quando vieni qui, rifletti un po’, essendo italiano, in un anno possono cambiare tante cose, nel bene e nel male. Sono molto felice di essere qui. Vediamo cosa succederà al prossimo turno“.

L’azzurro guarda già al prossimo impegno: “Sinceramente, penso che ogni situazione, ogni settimana, ogni torneo sia diverso. Cerco di ritrovare il ritmo partita, anche se ho giocato molto negli ultimi due mesi. Sono molto felice. Vediamo cosa succederà al prossimo turno“.